- In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum salbaticiunile inspecteaza peste tot, cel mai probabil in cautare de hrana. Animalele au coborat in mai multe localitați și au ajuns și la marginea orașului Targu Mureș unde a fost emis un mesaj de avertizare. In imagini se vede cum ursoaica…

- Sindicalistii din cadrul Casei de Asigurari de Sanatate Salaj au declansat astazi o actiune de protest, greva fiind organizata in toate judetele. Potrivit sindicalistilor, pe timpul actiunii de protest, angajatii nu vor intrerupe activitatea, dar nu vor avea relatii cu publicul. In greva se afla doar…

- Salariile medicilor de familie au ajuns in prezent la salariile medicilor specialiști care au contracte cu Casa de Asigurari de Sanatate. Cu toate acestea, la nivelul județului Suceava, 4 comune intregi nu au nici macar un medic de familie, iar numarul celor existenți este unul foarte mic comparativ…

- A avut loc, la sediul Instituției Prefectului, ședința festiva a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice. Cu aceasta ocazie, Prefectul Claudia Gilia a subliniat importanța parteneriatului incheiat intre instituție și pensionari, exprimandu-și aprecierea fața de…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a reamintit vineri ca medicii de familie elibereaza gratuit, odata cu inceperea noului an scolar, adeverinte medicale, aviz epidemiologic, fisa medicala, dar si alte documente.

- In urma unui control la CMF Balți, inspectorii Companiei Naționale de Asigurari in Medicina au gasit medicamente expirate de un an și chiar doi ani in trusele medicilor de familie. De asemenea, instituția avea in stoc un surplus de medicamente in valoare de 3,3 milioane de lei, care risca sa expire…

- Potrivit Casei de Asigurari de Sanatate Salaj, in județ funcționeaza 30 de farmacii in orașe, 35 de farmacii in comune și 19 puncte de lucru ale farmaciilor in mediul rural (oficii locale de distribuție). Exista șase comune in care funcționeaza cate doua farmacii: (Șarmașag, Ip, Nușfalau, Ileanda și…

- Din pacate, deficitul medicilor de familie din județ se adancește. 13 comune nu au medic de familie, au anunțat astazi oficialii Casei de Asigurari de Sanatate Salaj in cadrul discuțiilor cu reprezentanții persoanelor varstnice din județ. In majoritatea cazurilor, primarii au luat masuri pentru reabilitarea…