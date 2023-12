Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri in luna august in stațiunea constanțeana 2 Mai, dupa ce a intrat cu mașina in ei, va fi judecat pentru ucidere din culpa și fuga de la locul accidentului, conform Antena 3 CNN, citata de DCNews. Catalin Dragomir, tatal Robertei Dragomir, fata ucisa de…

- Marti va avea loc o sedinta comuna secreta a Camerei Deputatilor si Senatului consacrata evolutiilor recente si situatiei din Statul Israel., la solicitarea deputatului grupului minoritatilor nationale, Silviu Vexler. In cadrul sedintei, care are un caracter secret si la care presa nu va avea acces,…

- Gigantul Vodafone a picat duminica pentru cateva ore. Este vorba despre serviciul de internet care nu a fost disponibil in mai multe localitați. Duminica dimineața mai mulți abonați și utilizatori ai serviciului de internet mobil Vodafone susțin ca rețeaua este „picata”. Situația a fost sesizata de…

- Politia Locala a dat o amenda proprietarului din Parcul IOR, in suma de 35 de milioane de euro, pentru schimbarea destinatiei spatiului verde sau reducerea suprafetei de spatiu verde. ”Aici am avut de a face cu o bataie de joc la adresa cetatenilor si a interesului public, care in sfarsit este penalizata…

- Comitetul International al Crucii Rosii a cerut o de-escaladare imediata a ostilitatilor din Gaza si livrarea de ajutoare umanitare. ”Este inacceptabil ca civili nu au niciun loc sigur unde sa mearga in Gaza, in mijlocul bombardamentelor masive si cu un asediu militar nu este posibil, in prezent, nici…

- Alti 283 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, inclusiv prin Iordania. Romanii au ajuns in tara cu trei curse Tarom – doua din Tel Aviv, Israel, si una din Amman, Iordania – precum si cu o cursa operata de o companie privata. ”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii…

- Anul urmator va fi unul decisiv pentru omenire. Patru dintre cele mai mari puteri de pe glob au alegeri cruciale, iar rezultatele vor decide insași existența lumii, așa cum o cunoaștem, arata o analiza realizata de Ana Maria Roman, realizator News Hour with CNN, Antena 3. Rusia iși alege președintele…

- O vameșa de la aeroportul din Manila a fost filmata inghițand ceea ce par a fi trei bancnote de 100 de dolari, pe care e suspectata ca le furase in timpul unui control al bagajelor, relateaza CNN. Situația este investigata de Oficiul local pentru Securitatea Transporturilor. Incidentul s-a petrecut…