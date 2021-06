Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi sahisti romani care participa la turneul Superbet Chess Classic Romania 2021, de la Bucuresti, din cadrul Grand Chess Tour, Constantin Lupulescu si Bogdan Deac, au incheiat cu o remiza meciul direct de sambata, din runda a saptea. Azerul Sahriar Mamediarov s-a desprins in fruntea…

- Tanarul sahist roman Bogdan Deac (19 ani) a reusit un nou rezultat de marca, remiza cu numarul noua mondial, americanul Wesley So, miercuri, la Bucuresti, in runda a cincea a turneului Superbet Chess Classic Romania 2021, din cadrul Grand Chess Tour. So, care din toamna lui 2019 si pana in…

- Meciul de rugby Romania – Olanda a fost reprogramat in noiembrie Un jucator argentinian înscrie un eseu în meciul cu Irlanda. Foto: twitter.com/guilleforn. Nationala României va disputa ultimul meci din sezonul 2021 al Rugby Europe Championship, cu Olanda, pe 13 noiembrie, la…

- Constantin Lupulescu, cel mai bine cotat jucator roman de sah, a remizat cu francezul Maxime Vachier-Lagrave, numarul 12 mondial, marti, la Bucuresti, in runda a patra a turneului Superbet Chess Classic Romania 2021, din cadrul Grand Chess Tour. Celalalt roman din turneu, Bogdan Deac (19 ani), a fost…

- Constantin Lupulescu, cel mai bine cotat jucator roman de sah, a remizat cu francezul Maxime Vachier-Lagrave, numarul 12 mondial, marti, la Bucuresti, in runda a patra a turneului Superbet Chess Classic Romania 2021, din cadrul Grand Chess Tour, potrivit agerpres.ro. Celalalt roman din turneu,…

- Constantin Lupulescu, cel mai bine cotat jucator roman de sah, a reusit o victorie remarcabila in fata olandezului Anish Giri, numarul sase mondial, luni, la Bucuresti, in runda a treia a turneului Superbet Chess Classic Romania 2021, din cadrul Grand Chess Tour. Lupulescu (numarul 86 FIDE) remizase…

- Cel mai tanar mare maestru al Ungariei si cel mai bine cotat jucator roman de sah, alaturi de jucatori cu cariere de invidiat din SUA, Armenia, Regatul Tarilor de Jos, Rusia, Azerbaidjan si Franta, sunt intre cei 10 care se vor confrunta la Bucuresti, de vineri, in cadrul turneului Superbet Chess…

- Garry Kasparov este invitat de onoare la un turneu de șah ce se va desfașura la București și va fi deschis chiar de el. Kasparov va deschide turneul de sah Superbet Chess Classic Romania 2021, prima etapa a circuitului Grand Chess Tour 2021, care va avea loc in perioada 5-14 iunie si va avea premii…