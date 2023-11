Safari pe banii noștri Incearca, draga cititorule, sa cauți o excursie de 10 zile in Kenya și vezi la cat se ridica costurile. Fara un 3.000-4.000 de euro nu scapi, asta in condițiile in care nu mergi cu Gulfstream-ul personal și nu stai in cel mai șmecher hotel din țara africana și nu dispui de șeful de la ghizi, pentru ca nu te numești Klaus Iohannis, domnul care a profitat din plin de poziția sa de președinte sa viziteze gratis! ce a dorit el mai mult de la viața lui de profesor de Sibiu… Programul de țara al președintelui Klaus Iohannis se poate rezuma in cateva cuvinte: turist de lux pe banii proștilor. Pai pacat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

