- Ieri, premierul Marcel Ciolacu a declarat ca este nevoie in Romania si de o reforma administrativa, care sa inceapa cu localitatile care au pana in 1.500-2.000 de locuitori, potrivit Agerpres. El a fost intrebat cand se va ajunge in tara noastra ca numarul scolilor cu toaleta in curte sa ajunga la zero.…

- Primul pompier recuperat in strainatate dupa exploziile de la Crevedia a revenit in tara, in noaptea de marti spre miercuri, din Austria. Este un pompier de 28 de ani din Bucuresti. Alti 11 pacienti raniti in acelasi eveniment sunt inca tratati in strainatate. Intr-o postare pe Facebook , premierul…

- Fosta gimnasta medaliata olimpica Vanda Hadarean, in varsta de 47 de ani, a aparut pe coperta unei reviste de fitness. S-a mutat din Romania in urma cu 20 de ani și a inceput o viața noua in Canada. Vanda Hadarean, in varsta de 47 de ani, a aparut pentru a noua oara pe coperta unei reviste, dupa ce…

- Marți, 27 iunie, la Campionatul European de fotbal Under 21 s-au disputat ultimele partide din grupele A și B: Olanda – Georgia 1-1 (pe „Paichadze Stadium" din Tbilisi) și Portugalia – Belgia 2-1 (pe stadionul „Mikheil Meskhi" din Tbilisi) – in grupa A; Croația – Romania 0-0 (pe stadionul „Steaua" din…

- Euro Under 21: Romania – eliminata rușinos, fara gol marcat; Georgia – calificare in sferturi! Romania, neputincioasa și limitata – eliminata de la Campionatul European de tineret gazduit acasa, Georgia – cealalta gazda a turneului final – calificata in sferturile de finala a competiției Under 21, dintr-o…

- Dupa o zi de odihna, sambata, 24 iunie, la Campionatul European de fotbal Under 21 au avut loc jocurile: Georgia – Belgia 2-2 (pe „Paichadze Stadium" din Tbilisi) și Portugalia – Olanda 1-1 (pe stadionul „Mikheil Meskhi" din Tbilisi) – in grupa A; Romania – Ucraina 0-1 (pe stadionul „Steaua" din București)…

- Echipa nationala U21 a Romaniei a pierdut sambata, la Bucuresti, scor 0-1, meciul din grupa B cu echipa nationala U21 a Ucrainei. Tricolorii au pierdut prin autogolul din minutul 89 al lui Dican.Romania a jucat ofensiv in prima repriza, insa fara sa puna in pericol mare poarta oaspetilor, desi Louis…

- Pe langa Romania U21 - Ucraina U21, Campionatul European de tineret mai programeaza astazi 3 partide: Georgia U21 - Belgia U21, Portugalia U21 - Olanda U21, de la 19:00, plus Spania U21 - Croația U21, de la 21:45. Georgia U21 - Belgia U21 și Portugalia U21 - Olanda U21 se disputa in Georgia, la Tbilisi,…