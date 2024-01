Stiri pe aceeasi tema

- Alina de la Mireasa, sezonul 5, radiaza de fericire de cand a devenit mamaia. Fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1 a publicat noi imagini cu bebelușul ei. Iata cat de mult seamana micuțul baiețel cu tanara mamica!

- De curand, Gabriela Pițigoiu, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 6, a publicat o imagine cu fiul sau, pe pagina ei de Instagram. Baiețelul tinerei și al lui Valentin Harle a implinit patru luni. Iata mesajul emoționant pe care l-a transmis Gabriela Pițigoiu!

- Gabriela Pițigoiu de la Mireasa, sezonul 5, și-a incantat fanii, de curand, cu o noua fotografie in care apare alaturi de micuțul ei, Tudor. Iata imaginea emoționanta postata de fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1. Cat de mult seamana micuțul cu tanara mamica.

- Gabriela de la Mireasa, sezonul 6, a devenit mama in urma cu cateva luni, la scurt timp dupa ce s-a desparțit de Valentin, cel pe care il cunoscuse in competiție. Cei doi au impreuna un fiu, iar sarbatorile din acest an au fost cu totul speciale pentru tanara, fiind primele in rolul de mama.

- S-au cunoscut in sezoane diferite ale emisiunii Mireasa și au ajuns sa formeze o familie, dar au ajuns sa se desparta. Amalia și Radu nu mai formeaza un cuplu de cateva luni bune, iar astazi, fosta concurenta și-a sarbatorit ziua de naștere. Cine i-a fost alaturi fostei concurente.

- Blaze și Izabela au pus punct speculațiilor in urma cu cateva zile și au confirmat ca s-au desparțit. Cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate, dar se pare ca foștii concurenți nu au ramas in relații prea bune in urma separarii, asta dupa ce Izabela a dat de ințeles ca Blaze se afla in Dubai impreuna…

- Deea Maxer s-a afișat pe internet intr-o rochie mulata, iar fanii au inceput sa lanseze tot felul de speculații cu privire la silueta ei. Iata imaginea cu fosta soție a lui Dinu Maxer care i-a pus pe jar pe internauți!

- Gabriela și Valentin s-au cunoscut in casa Mireasa, s-au casatorit la finalul competiției, dar la cateva luni distanța, cei doi au decis sa mearga pe drumuri diferite. Foștii concurenți s-au desparțit in perioada in care Gabriela era insarcinata pentru prima data.