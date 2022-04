Stiri pe aceeasi tema

Sportiva romana Annaliese Dragan s-a clasat pe locul 18 in clasamentul concursului de individual compus, sambata, la Cupa Mondiala de gimnastica ritmica de la Sofia.

Sportiva romana Annaliese Dragan ocupa locul 19 in clasamentul la individual compus in Cupa Mondiala de gimnastica ritmica de la Sofia dupa calificarile desfasurate la primele doua obiecte, cerc si minge.

Crosul USAMV, competiție sportiva dedicata iubitorilor de mișcare in aer liber Inca de la primele orele ale dimineții de sambata, campusul Universitații de Științe Agronomice și Medicina Veterinara din București a fost cel mai important reper al zilei pentru iubitorii de atletism și mai ales pentru…

FOTO: performanțe remarcabile! Ana Rodean – medalie de aur, Mihaela Acatrinei – argint, la Campionatele Balcanice de marș! Rezultate excelente reușite de atletele CS Unirea Alba Iulia la Campionatele Balcanice de marș din Grecia: Ana Rodean a devenit campioana balcanica pe distanța de 35 de kilometri,…

Sala de Sport a LPS Satu Mare a gazduit Finala Campionatelor Nationale individuale de judo rezervate juniorilor 3 „U16", sportivii de la CSM-CFR-CSS Ploiesti reusind sa obtina un titlu de vicecampion si un loc V. Cel care a urcat pe podium este David Tugui, el obtinand medalia de argint la categoria…

A doua editie a Film O'Clock International Festival se apropie de debut. Festivalul se va desfasura in perioada 1 – 6 martie in cinematografe selectate din tarile de pe meridianul 25 grade longitudine estica: Lituania (Cinema Skalvija, Vilnius), Romania (Cinema Muzeul Țaranului, București), Bulgaria…

Edward Iordanescu a fost numit in functia de selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei, a anuntat, marti, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, intr-o conferinta de presa sustinuta la Centrul de la Mogosoaia. "El are misiunea de a duce echipa nationala in elita fotbalului…

