- Ministerul Educatiei a transmis a nota catre toate inspectoratele școlare județene, inclusiv pentru Inspectoratul Scolar al Municipiului București, prin care informeaza ca, incepand cu data de 9 martie 2022, va inceta starea de alerta instituita pe teritoriul Romaniei. Prin urmare, inceteaza și masurile…

- Odata cu incetarea starii de alerta, se anuleaza restricțiile, cat și facilitațile din școli și universitați. Dispare obligativitatea purtarii maștii pentru elevi, iar universitațile nu mai pot organiza cursuri online . Incetarea starii de alerta inseamna, in educație, “revenirea totala la starea de…

- CARAȘ-SEVERIN – Maine, 8 martie, potrivit spuselor președintelui Klaus Iohannis, se incheie perioada starii de alerta din cauza pandemiei de Covid-19. Romania s-a aflat in stare de urgența in perioada 16 martie – 14 mai 2020, iar din 15 mai 2020 pana in prezent – in stare de alerta! Va fi finalul intervalului…

- „Am hotarat sa nu mai prelungim, dincolo de 8 martie, starea de alerta instituita in Romania”, a declarat, vineri, președintele Klaus Iohannis. El a spus ca „epidemia de COVID-19 se afla pe o panta accelerat-descendenta la noi in țara, iar valul 5 este aproape de a se incheia”. „Epidemia de COVID-19…

- Tot mai mulți careieni se plang ca intampina greutați la schimbarea actelor de identitate. Cea mai mare nemulțumire este legata de faptul ca li se impune deținerea certificatului controversat la intrarea in spațiile Serviciului de evidența populației. Aducem la cunoștința celor carora le expira actele…

- Personalul medical care a fost angajat temporar pe perioada pandemiei ar putea fi angajat pe perioada nedeterminata. Exista un proiect de lege care a fost adoptat de Senat in sedinta plenului de pe 14 februarie si prin care personalului care a fost angajat in perioada starii de alerta pe perioada determinata…

- Dr. Alis Grasu, managerul general al Serviciului de Ambulanța București-Ilfov (SABI), spune ca ”2021 a fost un an greu, foarte greu și o provocare continua. Surpriza cea mai mare am avut-o la sfarșitul lunii septembrie și pe parcursul lunii octombrie cand volumul de munca a fost foarte mare. Totuși,…