- ENELI, una dintre cele mai promițatoare voci din peisajul muzical contemporan, iși incanta fanii cu lansarea noului sau single, „Oh My God”, care se va gasi și pe albumul sau de debut. Piesa este un amalgam captivant de sunete electrizante și versuri catchy, ce reușesc sa surprinda și sa captiveze ascultatorii…

- Nicoleta Nuca este gata sa-și impresioneze fanii cu cea mai noua piesa a sa, „Nenorocit”, un single puternic cu versuri sensibile. Artista care iși surprinde fanii de la un single la altul, uimește atat prin atitudine, cat și prin versurile ei empowering, care cu siguranța vor ramane intiparite in mintea…

- Doua embleme ale industriei muzicale, Dan Balan și Irina Rimes, colaboreaza pentru prima data și lanseaza oficial piesa ,,Ultima noapte”. Debutul colaborarii lor a avut loc la concertul Sufrageria Irinei de la Sala Palatului, unde Dan Balan a fost invitatul surpriza al serii. Piesa a cucerit publicul…

- Iulia Vilceanu are 20 de ani și a oferit un moment unic pe scena de la Romanii au talent sezonul 14, in editia de vineri seara, 15 martie. Tanara din Satu Mare a primit Golden Buzz din partea lui Smiley și a lui Pavel Bartoș.A inceput sa cante la chitara și sa ințeleaga compoziția muzicala de la varsta…

- Dupa anunțul ca Global Records și Versus Artist vor colabora pentru a sprijini tinerele talente, Satoshi, Olga Verbițchi și Marej, cel dintai deschide playlist-ul acestei colaborari. ,,Diferențe” este primul single pe care Satoshi il lanseaza alaturi de Global Records. Piesa ,,Diferențe” exploreaza…

- In prima zi a celui mai vesel și romantic anotimp din an, Smiley lanseaza „Culoarea ta”, o piesa in toate culorile iubirii. De la albastrul ochilor, albul norilor, auriul cerceilor, verdele semaforului, movul strugurilor sau roșul aprins al nopților, Smiley coloreaza lumea in toate nuanțele din paleta…

- Talentatul muzician slovac Alan Murin lanseaza prima sa piesa internaționala „Still Love You”, o colaborare cu IOVA și producatorul Șerban Cazan. Bazele piesei au fost puse de Alan Murin in urma cu aproape doi ani, la scurt timp dupa ce s-a intors din America. Atunci a reușit sa atraga atenția casei…

- In acordurile provocatoare ale unui pian, Adi Istrate iși lasa sufletul sa se scufunde intr-o poveste de dragoste nebuna, un vartej de emoții in care conexiunea dintre doi oameni se aprinde și devine obsedanta. Cu fiecare nota pe care o atinge, cu fiecare cuvant pe care il interpreteaza, Adi Istrate…