Stiri pe aceeasi tema

SUA, Canada și o serie de țari europene incearca sa determine firmele locale sa rezilieze contractele de ingrijire medicala pentru diplomații ruși, a declarat intr-un interviu pentru Tass Evgheni Ivanov, secretar de stat, adjunct al ministrului de externe al Federației Ruse.

Rusia a marit livrarile de petrol din regiunea arctica spre China si India, oferit cu reduceri mai mari de pret, dupa ce Europa si-a inchis usile luna trecuta pentru titeiul rusesc, arata surse comerciale si date citate de Reuters.

Manevrele navale comune, prevazute in aceasta saptamana, ale marinelor Rusiei si Chinei in Marea Chinei de Est sunt o "reactie" fata de pozitia "agresiva" a Statelor Unite in Asia, afirma joi seful Statului Major rus Valeri Gherasimov, relateaza AFP, informeaza News.ro.

Poate ca sancțiunile occidentale impuse Rusiei din cauza invaziei acesteia in Ucraina nu au dus la prabușirea economica dramatica pe care unii au prezis-o, dar au avut totuși un impact de anvergura. Rusia este acum cea mai sancționata țara din lume, iar penuria de bunuri, accesul limitat la servicii…

OPEC+, care include producatorii din cadrul OPEC si si alte state aliante, intre care si Rusia, a convenit duminica sa mentina cursul politicii sale de reducere a productiei, inainte de intrarea in vigoare a unei interdictii a titeiului rusesc din partea Uniunii Europene, transmite CNBC.

Fortele Aerospatiale ale Rusiei au lansat joi o racheta purtatoare Soiuz-2.1b cu mai multi sateliti militari la bord, de pe cosmodromul Plesetk, din nord-vestul tarii, a informat Ministerul Apararii rus intr-un comunicat de presa citat de EFE, informeaza Agerpres.

PIB-ul Rusiei a scazut cu 4% in trimestrul al treilea, marcand al doilea trimestru consecutiv de contractie economica si dand o lovitura masiva presedintelui Vladimir Putin si capacitatii sale de a finanta operatiunea sa militara in Ucraina, transmite Daily Express.

Sancțiunile anti-ruse au aratat ca Federația Rusa este mult mai puternica decat „credeam noi inșine", a spus președintele rus Vladimir Putin, in timpul unui discurs la Clubul de Discuții Valdai.