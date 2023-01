Stiri pe aceeasi tema

- Postasii se plang ca nu pot sa foloseasca noile carduri de energie pentru a plati facturile. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a explicat, la Antena 3, cand vor primi aceștia cititoarele necesare pentru plați.

- Poșta Romana arunca in aer cardurile de energie, cu care persoanele cu venituri modeste vor achita facturile la energie electrica. Poșta spune ca angajații ei sunt mult prea puțini și ca nu știu cum sa foloseasca aceste carduri. Oamenii vor fi trimiși insa la un training. Fii la curent cu…

- Subiectul cardurilor de energie a fost printre cele abordate in sedinta de Guvern de miercuri. Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene, a anunțat ca acestea vor fi distribuite de la 1 februarie.

- Statul va acorda un ajutor de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie, caldura, gaze, dar și pentru lemne sau butelii, unor categorii de romani: pensionari, persoane cu dizabilitați ce au venituri mici, beneficiari de ajutor social și familii...

- Ministrul Marcel Baloș a precizat cand vor putea romanii sa foloseasca cardul de energie, cu ajutorul caruia iși vor plati facturile la curent, gaze și caldura. Ajutorul ii vizeaza pe cei care nu au o situație materiala buna, fiind oferita suma de 1.400 de lei.

- Noi vești despre cardurile de energie! Romanii vor putea plati facturile la gaz, curent, caldura sau lemne cu cardul acesta. Statul acorda in total o suma frumoasa pentru ca cetațenie sa se poata descurca. Ministrul Marcel Boloș a explicat cum va putea fi folosit cardul de energie și cați bani se ofera…

- Plafonarea prețului la energie electrica, adoptata de Parlament: Cat vor plati romanii pentru facturile la curent Plafonarea prețului la energie electrica, adoptata de Parlament: Cat vor plati romanii pentru facturile la curent Plenul Camerei Deputaților a adoptat legea de plafonarea prețurilor la energie…

- Criza energetica din acest an, și venirea iernii, pune pe jar o anume parte a consumatorilor casnici romani. De cateva zile se tot negociaza o propunere inaintata de PSD in cadrul coaliției de guvernare. In cazul in care va fi aprobata aceasta propunere, am putea spune ca este vestea momentului despre…