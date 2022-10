Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea clubului Farul a anuntat, luni, 10 octombrie, ca a pus in vanzare biletele pentru partida cu Universitatea Cluj, programata sambata, 15 octombrie, de la ora 18.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, in cadrul etapei a 14-a a Superligii la fotbal. Biletele se pot achizitiona…

- La final de an, Les Films de Cannes a Bucarest face un bilanț al numeroaselor succese ale cinematografiei romanești și aduce in secțiunea Avanpremierele Toamnei un program bogat ce prezinta viziunile cinematografice diverse ale cineaștilor romani in filme premiate la Cannes, Veneția, Sarajevo, Annecy…

- Incepand de astazi, Chindia Targoviște pune in vanzare biletele pentru meciul cu Rapid București, ce va conta pentru etapa a 12-a a Superligii. Disputa dintre cele doua formații va avea loc luni, 3 octombrie, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Suporterii care doresc sa susțina Chindia in duelul…

- FCSB a anunțat ca a pus la vanzare, online, biletele pentru meciurile pe care gruparea antrenata de Nicolae Dica le va disputa in grupele Europa Conference League, in compania formațiilor West Ham United, RSC Anderlecht și Silkeborg IF. ...

- Naționala Romaniei va disputa in luna septembrie ultimele doua partide din grupa de UEFA Nations League: vineri, 23 septembrie, ora 21:45, stadionul Olimpic (Helsinki): Finlanda – Romania; luni, 26 septembrie, ora 21:45, stadion Giulești (București): Romania – Bosnia și Herțegovina.Incepand de maine,…

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa, in luna septembrie, ultimele doua partide din grupa de UEFA Nations League:Vineri, 23 septembrie, ora 21.45, stadionul Olimpic (Helsinki): Finlanda - Romania Luni, 26 septembrie, ora 21.45, stadion Giulești (București): Romania - Bosnia-Herțegovina Incepand…

- Partida dintre CS Mioveni și FCSB va juca sambata, nu luni! Pentru a permite celor de la FCSB sa pregateasca a doua manșa cu Dunajska Streda s-a produs o modificare in programul etapei a patra din Superliga. Astfel, meciul dintre CS MIOVENI și FC FCSB, din cadrul etapei a IV-a, a fost reprogramat de…

- Incepand de miercuri, 27 iulie 2022, ora 12.00, clubul FC Argeș va pune in vanzare biletele pentru meciul de campionat cu FC Universitatea Cluj, partida care conteaza pentru runda cu numarul 3 a acestui sezon competițional. Prețurile tichetelor pentru jocul programat vineri, 29 iulie, de la ora 18.30,…