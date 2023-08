Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Chinei la Moscova a criticat vineri "aplicarea brutala și excesiva a legii de catre Rusia", dupa ce cinci cetațeni chinezi nu au putut intra in țara, relateaza Politico.Intr-un comunicat publicat pe platforma chineza de socializare WeChat, ambasada a afirmat ca incidentul a "afectat grav drepturile…

- Nava a fost avariata si doua remorchere au sosit la fata locului, a indicat agentia de presa rusa Tass, citand Centrul maritim de salvare. Potrivit sursei citate, nu s-a scurs petrol din nava avariata, care are 11 persoane la bord, scrie Agerpres .Potrivit Moscow Times , nava in cauza este chimistierul…

- In ziua a 528-a de razboi in Ucraina, are loc o intalnire internaționala la Jeddah, in Arabia Saudita, pentru discuții legate de posibilele principii ale unui acord de pace.Ucraina a inițiat aceste discuții, fara a invita Rusia, insa China și-a confirmat participarea in ultimul moment. Trimisul special…

- Luni, 31 iulie, Ucraina a confirmat ca in Arabia Saudita vor incepe in luna august convorbiri, cu interventia reprezentantilor internationali, care, potrivit Kievului, vizeaza restabilirea unei ”paci juste” in conformitate cu ”formula ucraineana”, transmite Agerpres. ”Formula de pace a Ucrainei contine…

- "Formula de pace a Ucrainei contine zece puncte fundamentale, care, pe langa garantarea pacii pentru Ucraina, va crea mecanisme de contracarare a conflictelor viitoare", a declarat purtatorul de cuvant al biroului prezidential, Andrii Iermak, potrivit portalului Ukrinform.Purtatorul de cuvant al presedintelui…

- Astazi a fost una dintre "cele mai grele zile" pentru Ucraina de pana acum in timpul razboiului, dupa ce Rusia a lansat un nou val de lovituri aeriene asupra țarii, a declarat un consilier de politica externa al președintelui Volodimir Zelenski, informeaza Sky News.Un bombardament efectuat in cursul…

- Ucraina anunta duminica faptul ca a respins, in noaptea de sambata spre duminica, ”cel mai important atac cu drona” la Kiev de la inceputul razboiului, soldat cu doi morti, iar armata anunta ca a distrus 52 dintre cele 54 de drone explozive lansate de Moscova in intreaga tara, relateaza AFP, informeaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 455. Administratia de la Moscova a anuntat, marti seara, interceptarea a doua bombardiere strategice americane, intr-un incident produs in spatiul aerian international, deasupra Marii Baltice. Washingtonul este sceptic privind util