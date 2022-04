Stiri pe aceeasi tema

- ”Procurorul Autobuz”, numit astfel pentru obsesia sa de a amenința pe toata lumea ca ”va iau cu autobuzul la DNA” a ramas fara obiectul muncii. Odata cu desființarea Secției Speciale pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, nici procurorul Nicolae Marin nemaiavand pe cine amenința! Poate doar…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat, vineri, ca aducerea in tara a Elenei Udrea depinde acum de instanta din Bulgaria, dar nu ar trebui sa dureze foarte mult. ”Suntem intr-o procedura de predare”, a transmis ministrul, precizand in ce conditii s-ar putea implica Ministerul JUstitiei in procedura.

- Social-democrații cer conducerii PNL chemarea urgenta la discuții a miniștrilor liberali care inregistreaza restanțe in privința indeplinirii jaloanelor din PNRR la 31 martie 2022: „In fruntea listei se afla MIPE, urmat de Ministerul Educației”. „PSD solicita conducerii PNL sa-i cheme urgent la discuții…

- In acest scop, potrivit Adevarul.ro, 30 de parlamentari care fac parte din partidele Coaliției de guvernare au depus un proiect de lege prin care salariile angajaților din prefecturi ar urma sa creasca. De marire sunt vizate in special persoanele care au funcții de conducere. Parlamentarii au argumentat…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in decembrie 2021, de 1.262.318, cu 3.508 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar 63,97% dintre acestea in administratia publica centrala. Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania…

- „Chiar in acest moment, OUG despre care s-a spus aseara ca a fost adoptata a plecat spre Monitorul Oficial. Ea nu a fost publicata pana astazi. A fost aprobata aseara in ședința de guvern, cu observațiile de la Ministerul Justiției, sub rezerva integrarii in ordonanta”, a anunțat Anca Alexandrescu,…

- Președintele PNL, Florin Cîțu nu este de acod cu propunerea PSD privind reglementarea prețului la energie. Acesta a declarat, marți, la Parlament ca nu vede sensul unei reglementari începând cu data de 1 aprilie. ”Cineva nu s-a gândit foarte bine la asta. Daca vrem sa facem…

- Remarcabil de prompt și tranșant raspunsul Guvernului Romaniei la ingrijorarea exprimata de comisarul european pentru Justiție ca țara noastra ar putea sa rataceasca in stil polonez, din cauza obstinației iresponsabile a Curții Constituționale de la București de a contesta supremația dreptului european…