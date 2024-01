Stiri pe aceeasi tema

- Mulți eurodeputați și diplomați raman insa sceptici cu privire la succesul planului și la fezabilitatea juridica a acestuia, scriu publicațiile pe teme europene EUObserver și The European Conservative.Un eurodeputat finlandez a lansat o petiție pentru a cere șefei Parlamentului European sa inițieze…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca este "un rezultat istoric" decizia Consiliului European de a deschide negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeana a Ucrainei si Republicii Moldova, informeaza News.ro.Klaus Iohannis a anuntat, dupa reuniunea Consiliului European de joi de la Bruxelles,…

- Intr-un gest fara precedent, Uniunea Europeana, prin intermediul Comisiei Europene și Parlamentului European, a ajuns la un acord istoric cu privire la interzicerea centralelor de apartament pe gaze in statele membre. Aceasta masura drastica face parte din eforturile extinse pentru reducerea dependenței…

- Eurdeputatul Rareș Bogdan a susținut in plenul Parlamentului European ca reprezentanții Comisiei Europene ar trebui sa ceara despagubiri pentru nerespctarea Tratatului UE de catre Austria prin refuzul aderarii Romaniei și Bulgariei in Schengen.

- ”Peste 60% din solurile europene sunt nesanatoase si se degradeaza continuu, iar Romania este puternic afectata de acest fenomen. Uniunea Europeana inregistreaza pagube de peste 50 de miliarde de euro din cauza solurilor degradate”, a scris pe Facebook, europarlamentarul liberal Dan Motreanu. Acesta…

- Suedia ar urma sa devina oficial membra a NATO luna viitoare, a declarat marti, 24 octombrie, secretarul general al aliantei militare, Jens Stoltenberg, potrivit agentiei de presa Belga, preluata de news.ro.Intr-o scrisoare adresata actualelor state membre, seful NATO a mentionat reuniunea ministrilor…

- Comisia, intrebata de Eugen Tomac de ce nu a acționat in judecata Consiliul UE in dosarul SchengenAflat marți in plenul Parlamentului European, Eugen Tomac l-a intrebat pe Margaritis Schinas, vicepreședinte al Comisiei Europene, „de ce Comisia nu a acționat in judecata Consiliul pentru blocarea dreptului…

