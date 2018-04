S-a stins fostul deputat Nicolae Mischie

Stiri pe aceeasi tema

- E doliu in lumea politica, dupa ce Nicolae Mischie a murit. Fostul parlamentar s-a stins din viața, duminica, la Spitalul Elias din București. Familia politicianului social democrat a anunțat ca Nicolae Mischie a murit in urma unei infecții severe, noteaza igj.ro . Nicolae Mischie a fost deputat din…

- 237 școli din 37 de județe și din București au fost selectate sa participe in a 6-a ediție a competiției „Școala Zero Waste„, organizata in parteneriat cu Continental Anvelope Romania și impreuna cu LIDL, pentru un viitor mai bun. 21.891 de elevi vor participa direct la acțiunile de educație ecologica…

- Primarul Capitalei a anuntat, in urma cu doar cateva clipe, ca scolile din Bucuresti raman inchise toata saptamana, pe fondul avertizarilor meteo. Gabriela Firea a precizat, inainte de a transmite ce s-a hotarat in privinta suspendarii cursurilor in Capitala, in afara zilelor de luni si marti, ca s-a…

- Maria Murarescu cunoscuta ca Marioara Murarescu s a nascut pe data de 1 octombrie 1947, la Bucuresti.Potrivit Wikipedia.ro, a fost o realizatoare consacrata de programe folclorice, fiind cunoscuta in special pentru emisiunea TV "Tezaur folcloric".A urmat Conservatorul din Bucuresti, fiind o studenta…