- Spectacolul imersiv „Lumea Subacvatica” va fi adus in premiera la Iași pe 13 iunie, in cadrul MINA Pop Up, ediția itineranta a muzeului imersiv al noilor arte, MINA. Acest spectacol, prezentat de Kaufland Romania, este dedicat copiilor și isi propune sa ofere celor mici o calatorie fascinanta prin apele…

- O flota rusa cunoscuta sub numele de „flota fantoma” a intrat in atenția internaționala pentru activitațile sale in Marea Mediterana și Marea Neagra, generand preocupari cu privire la securitatea regionala și respectarea sancțiunilor internaționale. Grupul de nave, cunoscut sub numele de „Sirian Express”,…

- Delta Dunarii, una dintre cele mai prețuite și frumoase destinații din Romania, se pregatește sa sufere o transformare semnificativa, odata cu implementarea unui plan amplu de dezvoltare și modernizare a infrastructurii. Aceste schimbari majore sunt menite sa faciliteze accesul turiștilor și sa stimuleze…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, declara ca vrea ca in Romania sa se ajunga ca „macar un punct procentual din PIB sa fie dat de intreprinderile sociale”. Ministrul Simona Bucura Oprescu a participat la Conferința Europeana de Economie Sociala „Entreprising for Tomorow!”…

- Romania se pregatește de cel mai mare exercițiu NATO. Peste 2.200 de militari din mai multe state si 135 de mijloace tehnice vor participa, timp de doua saptamani, la exercitiul multinational „Sea Shield 24”, care se va desfasura Marea Neagra, in zona costiera si in Delta Dunarii, anunța MApN.

- Ministrul Sanatații a declarat ca, pana la jumatatea acestui an, vom vedea ca se lucreaza efectiv la cele trei spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova, care au ca termen de execuție de 48 de luni. Cele trei proiecte tehnice ale viitoarelor spitale sunt finalizate ca și procedurile de organizare…

- O intrebare care deschide cutia Pandorei, eliberand un amestec variat de stereotipuri și percepții controversate. Pe cand unii vad țara ca pe o destinație turistica fermecatoare, alții o privesc cu suspiciune și prejudecați. Sa aruncam o privire asupra a ceea ce se crede despre Romania. Și sa ne amintim…