ALEGERI 2024. Prezența la vot, transmisă în timp real Datele despre prezenta la vot vor fi prezentate in timp real, duminica, pentru fiecare scrutin in parte. Va fi comunicat numarul alegatorilor care au votat pe liste permanente sau suplimentare, defalcat pe sexe, varste si mediul de provenienta. Dupa inchiderea urnelor, datele din procesele verbale incheiate in sectiile de vot vor fi publicate pe site-ul […] The post ALEGERI 2024. Prezența la vot, transmisa in timp real appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

