S-a stabilit valoarea sumei lunare ce se acorda sub forma tichetelor de cresa pentru semestrul I 2021

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 314 din 29 martie curent a fost publicat Ordinul 6.770 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Saraiu, judetul Constanta.Actul normativ semnat de secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Rraed Arafat, Seful Departamentului pentru…

- Potrivit unor proiecte ale Ministerului Muncii, valoarea tichetelor de creșa va crește cu 10 lei, de la 470 la 480 de lei, iar valoarea maxima a unui tichet de masa se ingheața la valoarea actuala de 20,01 lei.

- In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 186 din 24 februarie 2021 au fost publicate Normele metodologice de aplicare a Programului national pilot de tip "Scoala dupa scoala, pentru elevii pana la clasa a VIII a inclusiv aprobate prin Ordinul nr. 3.300 din 19 februarie 2021.Asta dupa ce in 2017, ministrul…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 176 din 22 februarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. M.35 din 15 februarie 2021 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Criteriile si metodologia privind selectia personalului in vederea participarii la misiuni si operatii in afara teritoriului…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, Parte I, nr. 103 din data de 1 februarie 2021, a fost publicat Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 4 alin. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3…