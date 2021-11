Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus miercuri o saptamana de concediu platit pentru toti cetatenii, intre 30 octombrie si 7 noiembrie, pentru a incerca limitarea valului epidemic de COVID-19 in Rusia, dupa cum relateaza AFP. “Bineinteles, sustin propunerea de a declara perioada dintre 30 octombrie…

- Colonelul Lucian Mihoc s-a infectat cu Covid-19 și a fost internat miercuri la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. El are 43 de ani și este șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș. Șeful ISU Timiș nu este vaccinat. Momentan, starea sa de sanatate este buna, dar are o afectare pulmonara…

- Liderii USR PLUS au sancționat decizia președintelui Iohannis de a amana consultarile pentru saptamana viitoare. Ei cer liderului de la Cotroceni „sa nu traga de timp și sa medieze politic aceasta criza”, arata comunicatul transmis de partid. „Biroul Național al USR a luat act cu neplacuta surprindere…

- La ATI Covid in Iași nu mai intra nimeni decat daca moare cineva, iar medicii vor fi obligați sa decida pe cine trateaza sau nu, așa cum s-a intamplat in Italia, in primul val al pandemiei, a declarat Vasile Cepoi, șeful DSP Iași. ”In acest moment nu mai avem niciun loc la ATI Covid. Am atins maximum…

- SpaceX a publicat un clip in care cei patru astronauți amatori care au petrecut trei zile pe orbita terestra au vazut pentru prima oara Terra. Ei au admirat cum se vede Pamantul prin cupola uriașa a capsulei Crew Dragon. Uriașul hublou reprezinta unul dintre cele mai interesante lucruri din capsula…

- RESITA – Seful administrativului resitean a vorbit despre efortul financiar mult prea mare pe care-l presupune reactualizarea PUG-ului urbei, care expira anul acesta! Potrivit SICAP, municipalitatea a scos la licitatie serviciile de urbanism pentru „Reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului…

- Instruirea tinerilor cu privire la acordarea primului ajutor medical, nu este doar benefica, ci chiar necesara, considera reprezentanții de la ISU Timiș. Ei cred in ideea ca „Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l caștigam”, astfel ca, astazi, un angajat din cadrul Centrului de Formare…

- Presedintele Klaus Iohannis a ținut, marti, un moment de reculegere in memoria victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001. Seful statului a depus trandafiri albi in dreptul numelor celor cinci cetateni americani de origine romana care au murit in urma atentatelor teroriste de la 11 septembrie…