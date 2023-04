Modificarea Legii Sportului, ceruta de Vasile Dincu și care ii da dreptul Stelei sa promoveze in Liga 1, naște in continuare discuții in cotradictorii și revolte. CONTEXT:Vasile Dincu, fostul ministru al Apararii, și colegi de-ai sai din PSD au propus dezbaterea in regim de urgența a unor modificari aduse Legii educației fizice și sportului. ...