Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din orașul Zlatna, și-a redeschis porțile luni, 8 ianuarie 2024, dupa aproximativ 3 ani de inceperea lucrarilor de modernizare și reabilitare. Investiția, cu o valoare totala de 13.041.682 de lei, reprezinta un pas semnificativ catre imbunatațirea calitații educației și a infrastructurii școlare in oraș. Printre cei prezenți la eveniment s-au numarat […] The post S-a redeschis Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Zlatna, dupa ample lucrari de reabilitare și modernizare first appeared on zlatnainfo.ro | stiri zlatna | ziar zlatna .