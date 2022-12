S-a lansat GPayments, un serviciu de plăți online exclusiv pentru clienții Gomag Plațile online devin mai ușor de gestionat pentru comercianții care fac eCommerce prin intermediul platformei Gomag. Echipa Gomag, una dintre cele mai populare platforme de comerț online in Romania, a lansat GPayments / Gomag Payments, un serviciu de plați online exclusiv pentru clienții platformei. Principalul avantaj al serviciului consta in afișarea a multiple metode de plata in magazinele online, pentru comisioane preferențiale in funcție de abonamentul Gomag ales. Activarea se face extrem de simplu, iar serviciul rezolva o provocare cu care se confruntau des pana acum… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

