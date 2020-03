S-a lansat Ghidul Surselor de Finantare pentru Companii in Timpul Crizei COVID-19, dedicat antreprenorilor

Stiri pe aceeasi tema

- Think tank-ul INACO - Initiativa pentru Competitivitate a lansat Ghidul Surselor de Finantare pentru Companii in Timpul Crizei COVID-19, dedicat tuturor antreprenorilor care vor sa isi mentina afacerile pe linia de plutire, sa isi pastreze angajatii sau chiar sa isi dezvolte afacerea pe noile coordonate…

- Guvernul are mai multe solutii la indemana, una dintre acestea ar fi ca Fabricile Dacia-Renault si Ford sa-si adapteze liniile de productie pentru a fabrica ventilatoare de respiratie pentru Italia si Romania, sustine Andreea Paul, presedintele INACO - Initiativa pentru Competitivitate si coordonator…

- Ghidul locurilor de munca disponibile in criza COVID-19. Unde se fac angajari, cand multe companii iși trimit oamenii in șomaj tehnic Peste un milion de angajati din economia autohtona risca sa intre in somaj, ca urmare a masurilor luate de Romania pentru a combate epidemia de coronavirus, cotext in…

- Pandemia COVID-19 face ravagii in economie, la nivel mondial, iar in Romania peste un milion de angajati risca sa stea pe termen lung in somaj tehnic sau chiar sa ramana fara un loc de munca. In aceste conditii, think tank-ul INACO (Initiativa pentru Competitivitate) lanseaza prima editie a Ghidului…

- Oportunitatile aduse de criza COVID-19 sunt fantastice in conditiile in care igiena redevine o prioritate, oamenii se disciplineaza, cunoasterea se democratizeaza si ne alfabetizam digital si tehnologic, considera Andreea Paul, presedintele INACO - Initiativa pentru Competitivitate.

- Romania se afla pe locul 90 din 135 de tari, intr-un Indice realizat de Forumul Economic Mondial cu privire la "orientarea Guvernului spre viitor", potrivit unui comunicat al INACO - Initiativa pentru Competitivitate remis duminica AGERPRES. "(...)Analizam modul in care conducerea executiva…