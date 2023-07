S-a lansat cea de-a doua navă destinată situațiilor de urgență pe mare Ziua de azi marcheaza lansarea pe apa a unei noi nave multirol, ce aparține Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Nava este destinata intervențiilor pe mare și are o capacitate de 50 de persoane. Nava are rolul esențial de a stinge incendiile, insa poate ajuta și in misiunile de salvare și cautare pe apa. „Dupa lansarea la apa a primei nave multirol, eveniment care a avut loc la sfarsitul lunii iunie, festivitatea de astazi reprezinta o noua etapa semnificativa in dezvoltarea si consolidarea capacitatilor noastre de interventie pe mare si este o dovada clara a angajamentului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

