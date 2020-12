Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose reactioneaza la declaratiile facute de Victor Ponta, cu privire la plecarea actualului europarlamentar PSD din Pro Romania. Tudose il acuza de minciuna pe Ponta dupa ce liderul Pro Romania a declarat ca despartirea a fost una cu scandal, dupa ce Mihai Tudose ar fi sustinut investirea…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, anunța ca nu s-a intalnit deloc cu premierul Ludovic Orban in 2020. Duminica, Bugetul.ro a publicat in premiera informația potrivit careia liderul Pro Romania, Victor Ponta, duce negocieri secrete cu partidul condus de Ludovic Orban. „Surse liberale…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a oferit explicații privind plecarea fostului premier Mihai Tudose din partidul sau. Ponta spune ca Tudose a plecat in urma unui scandal. „Nu m-am intalnit niciodata, nicaieri. Nu aveți o Biblie? Jur, aici! Nu m-am intalnit in 2020 cu Ludovic Orban.…

- PNL ar obține cel mai mare scor la alegerile parlamentare, cu aproape 10% procente in fața PSD, care e in fața USR – PLUS. Totuși, nu Ludovic Orban ar fi cel mai potrivit premier, ci Victor Ponta. O cercetare de piața realizata prin metoda CATI, in perioada 20 – 25 noiembrie, arata ca doar cinci formațiuni…

- Dupa ce președintele Pro Romania l-a atacat pe Voiculescu intr-un raspuns oferit BOR pe tema calendarelor ortodoxe false, viitorul viceprimar general al Capitalei i-a raspuns.O contra intre Patriahia Romana și Pro Romania se lasa cu un schimb de replici intre Victor Ponta și Vlad Voiculescu, prin intermediul…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania, i-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis și pe premierul Ludovic Orban de ipocrizie in stradania lor de a-i convinge pe romani ca alegerile parlamentare trebuie sa se desfașoare pe 6 decembrie. Ponta i-a transmis lui Iohannis ca Guvernul Orban a dat intr-un an…

- Surprize, surprize la… PNL Arges. Bica deschide lista pentru Senat, notarita Ana Stan doar pe 4 la Deputati. Biroul Politic National al PNL a validat lista finala a candidatilor organizatiei argesene pentru alegerile generale. Astfel primul loc pentru Senat e ocupat de Danut Bica iar pe primul loc pentru…

- "Cititi postarea de mai jos a jurnalistei Carmen Dumitrescu/ dupa care cititi stirea din aceasta dimineata: Ludovic Orban tocmai a dat 1,3 miliarde de RON ( 300 milioane EURO) din Buget pentru "acoperirea nevoilor urgente ale administratiilor locale" ! https://www.g4media.ro/guvernul-a-alocat-134-miliarde-de-lei-din-fondul-de-rezerva-pentru-nevoile-urgente-ale-unor-administratii-locale.html…