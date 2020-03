S-a închis Pârtia Lupului, dar încă se mai schiază în Poiana Brașov (Social) Avand in vedere temperaturile ridicate din ultima perioada, s-a inchis partea inferioara a partiei Lupului si telescaunul Lupului. „Ii invitam pe turisti sa schieze in partea superioara a masivului, unde stratul de zapada este bun si sa utilizeze cat mai mult telescaunul Ruia. Se schiaza pe toate partiile din partea superioara, exceptie fiind S mare de pe Lupului si zona de intrare in... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

