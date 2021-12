Stiri pe aceeasi tema

- Margaret Keenan (foto), prima persoana din lume care a fost vaccinata impotriva coronavirusului cu un vaccin anti-Covid autorizat, i-a indemnat miercuri pe oameni sa se vaccineze, la exact un an dupa ce ea a primit vaccinul Pfizer, relateaza Reuters. Britanica in varsta de 91 de ani a declarat ca imunizarea…

- Oamenii vor fi, cel mai probabil, nevoiți sa se vaccineze anual impotriva COVID mulți ani de-acum inainte pentru a ”menține un nivel foarte ridicat de protecție”, a declarat Albert Bourla, directorul companiei farmaceutice Pfizer, intr-un interviu pentru BBC , publicat joi. Șeful Pfizer a spus ca vaccinurile…

- Mai mulți medici rezidenți pe secția de Terapie Intensiva de la Spitalul "Victor Babeș", din Timișoara, au mers din casa in casa și au vorbit cu oamenii pe strada pentru a explica de ce este necesara vaccinarea anti-Covid. Decizia medicilor a fost luata dupa ce secțiile ATI s-au umplut pana la refuz…

- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, prezent la maratonul vaccinarii de la centrul de vaccinare organizat la Palatul Copiilor, a declarat ca vaccinarea este singura masura care sa ne asigure la nivelul societatii o imbunatatire a situatiei in care suntem. Mesajul ferm este acela ca oamenii…

- Britanica Margaret Keenan, prima persoana din lume careia i-a fost administrat un vaccin impotriva coronavirusului, a fost imunizata vineri cu cea de-a treia doza de ser anti-Covid, potrivit BBC.