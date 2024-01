Stiri pe aceeasi tema

- Insula Reunion, departament al Frantei in Oceanul Indian, a fost plasata incepand de luni dimineata sub cod violet, cel mai inalt nivel, din cauza sosirii iminente a unui ciclon de mare intensitate, numit Belal, relateaza Reuters."O alerta violet intra in vigoare la ora 6:00 dimineata (04:00, ora…

- Autoritatile din nordul Spaniei au declarat miercuri stare de urgenta ecologica dupa ce cantitati uriase de pelete de plastic au fost aduse de apele marii pe plajele locale, informeaza DPA. Regiunile Asturia si Galicia pot solicita de acum ajutorul guvernului central pentru curatarea plajelor dupa instituirea…

- Miercuri spre joi, 13/14 decembrie, forțele ruse au continuat atacurile cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene, in proximitatea graniței dintre Ucraina și Romania. Ministerul Apararii Naționale a monitorizat situația in zona de frontiera și a activat procedurile de Poliție Aeriana, notificand…

- Miercuri, Consiliul UE și Parlamentul European au convenit asupra unui acord provizoriu privind instituirea unei noi autoritați europene pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului (AMLA), conform unui comunicat emis de Consiliu. AMLA va deține competențe de supraveghere atat directa,…

- Autoritatile din municipiul Ramnicu Valcea au anuntat ca sunt pregatite sa primeasca in aceasta perioada persoanele fara adapost din oras, carora le ofera 21 de locuri de cazare si masa de pranz la Centrul Social de Urgenta "Ioana".Potrivit reprezentantilor municipalitatii ramnicene, in prezent la…

- Muntele Etna din Sicilia, cel mai mare vulcan activ din Europa, s-a trezit la viata in cursul noptii si a expulzat lava, fara a se produce insa o ejectie majora de cenusa deasupra insulei italiene din Marea Mediterana si fara a fi raportate pagube, transmite sambata

- Vulcanul Etna din Sicilia, cel mai mare vulcan activ din Europa, a erupt din nou in cursul nopții de vineri spre sambata. Autoritațile au ridicat nivelul de alerta cu o treapta, de la galben la portocaliu.

- Alerta de la Ministerul Roman de Externe. Autoritatile din tara noastra recomanda ferm parasirea imediata a zonelor din sudul Libanului, avand in vedere confruntarile armate din zona de frontiera libanezo-israeliana.