S-a deschis TOPSHOP TOPMAN in Baneasa Shopping City. Iata cum arata!

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare magazin TOPSHOP TOPMAN din sud-estul Europei se deschide in Bucuresti! Doua dintre surprizele cu care sunt asteptati clientii de catre grupul Voici la Mode, detinatorul francizei in Romania, consta in faptul ca primii 100 de vizitatori care se vor prezenta in fata magazinului in dimineata…

- Incidentul s-a petrecut la bordul unei aeronave apartinand companiei Xiamen Airlines. Avionul se pregatea de decolare de pe aeroportul international Tianhe, din orasul Hankǒu (provincia Hubei, China), iar pasagera a ignorat toate avertismentele personalului navigant si a deschis iesirea de urgenta.…

- Aceasta este a IX-a editie a manifestarii artistice, ocazie cu care au fost interpretate mai multe fragmente celebre din operele montate de-a lungul stagiunilor pe scena Operei. Dirijor a fost Alessandro Cedrone, care este coordonatorul muzical al ONRI, iar dirijorul corului - Manuel Giugula. La finalul…

- Ministrul Petre Daea i-a vizitat din nou pe fermierii buzoieni la inaugurarea targului tradițional, Toamna Buzoiana ediția septembrie 2019. Dupa discursul oficial de deschidere, la care au participat viceprimarul Ionuț Apostu și Președintele Consiliului Județean Petre Emanoil Neagu,i Daea și-a facut periplul…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, joi, ca pe lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva sunt "probleme grave", mentionand ca sunt fisuri la kilometrul 57, si ca ar fi un "gest de inconstienta" sa il deschida traficului si apoi "sa o ia la vale", asa cum s-a intamplat in 2014 pe Autostrada…

- O comisie a Congresului Statelor Unite il investigheaza pe presedintele Donald Trump in legatura cu un posibil conflict de interese legat de cheltuielile militare de la un aeroport din Scotia, din apropierea unui complex de golf aflat in proprietatea sa, transmite Reuters potrivit news.roComisia…

- Procuratura Generala ar fi deschis o noua cauza penala pe numele liderului formatiunii "Partidul Nostru", Renato Usatii. Despre asta a vorbit fostul primar de Balti, in cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune.

- Polițiștii din Sebeș l-au identificat pe un tanar din municipiu ca și banuit de furtul unui telefon mobil. Acesta ar fi profitat de faptul ca geamul unei locuințe a fost lasat deschis. Ulterior a vandut telefonul. Polițiștii l-au recuperat și l-au restituit pagubitului. La data de 27 august 2019, polițiștii…