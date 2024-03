Stiri pe aceeasi tema

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Alexei Navalnii a ajuns la biserica din Moscova unde celui mai cunoscut opozant al lui Vladimir Putin i se oficiaza slujba de inmormantare, inainte de a fi inhumat.

- Mioara Roman a fost inmormantata luni, pe 26 februarie. Prieteni apropiați și membrii familiei au condus-o pe ultimul drum, insa Calina Roman, una dintre nepoatele ei, a lipsit, iar cu o zi inainte a fost la o petrecere. Mama ei o apara și vine cu primele declarații. Catinca Roman, mesaj pentru cei…

- Trupul neinsufletit al Mioarei Roman a fost depus astazi la Biserica Sfantul Gheorghe Nou, strada Cavafii Vechi nr. 6, din Capitala, iar familia și prietenii au venit sa iși ia ramas bun de la mama Oanei Roman. Printre cei prezenti s-a aflat și Petre Roman, fostul soț, care i-a adus acesteia un omagiu.Astazi,…

- Petre Roman a venit sa iși ia ramas bun de la Mioara Roman, fosta lui soție. Fostul premier al Romaniei a venit cu flori albe și a plecat dupa 10 minute.Mioara Roman s-a stins din viața pe 23 februarie la varsta de 83 de ani. Petre Roman s-a numarat printre primii care au venit sa iși ia ramas bun de…

- Președintele Consiliului Județean și al PNL Vrancea, Catalin Toma, va fi inmormantat astazi la Jariștea. Slujba de inmormantare va incepe la ora 11.00, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, parohia Jariștea I, Centru, acolo unde a și fost depus pentru priveghere. Slujba de inmormantare…

- Decizie șocanta in Rusia. Un preot a fost artestat de autoritați, dupa ce a anunțat ca va ține slujba de comemorare a lui Alexei Navalnii. Acesta a fost preluat de polițiști din fața casei sale și dus intr-un arest din Rusia.

- Asasinatele sunt o amprenta binecunoscuta a regimului de la Kremlin. De aproape 30 de ani, mulți dintre criticii lui Putin - foști asociați, spioni, jurnaliști incomozi, disidenți și rivali politici, dar și oameni apropiați dictatorului rus care l-au deranjat - au fost uciși, agresați sau șicanați in…

- O inmormantare care ar fi trebuit sa aiba loc vineri, in Italia, a fost anulata dupa ce sicriul in care se afla persoana decedata s-a pierdut. Incidentul șocant a avut loc la Milano. Sicriul nu a ajuns la biserica și timp de aproape 24 de ore nu s-a știut nimic despre locul in care era […] Source