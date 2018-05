Stiri pe aceeasi tema

- Portul International de la Turkmenbasi a fost deschis miercuri, in cadrul unei ample ceremonii, in prezenta presedintelui Turkmenistanului, Gurbanguly Berdimuhamedov, acesta remarcand, intr-o conferinta conexa evenimentului, ca tara sa este in "inima" Drumului Matasii. Conferinta care…

- Conferinta care a precedat ceremonia oficiala de deschidere a portului, 'The Great Silk Road - Towards the New Frontiers of Development', a avut loc in regiunea turistica turkmena Avaza si a abordat perspectivele unui nou Drum al Matasii. 'Credem ca este momentul sa ne aplecam foarte serios si cu mare…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor a participat la reuniunea Procesului Aqaba Aspect din timpul vizitei în Iordania - Foto: M.Ap.N Ministrul apararii, Mihai Fifor, a fost primit ieri, de Regele Abdullah al doilea al Iordaniei, la Palatul Regal din orasul Aqaba. Cei doi au discutat despre…

- Conferința PRIA Agriculture, evenimentul in cadrul caruia de trei ani este apreciata contributia femeilor in agricultura, a creat prilejul unor ample dezbateri intre fermieri, autoritati si companiile care isi desfasoara activitatea in acest sector. Doamenele au cerut cu curaj socoteala autoritatilor…

- In total, 284 de candidati s-au inscris in cursa pentru 125 de locuri in parlament, printre care si fiul presedintelui, Serdar Berdimuhamedov, 36 de ani, care lupta pentru un loc din partea regiunii Axhal ce se invecineaza capitalei. Insa, este aproape sigur ca el va castiga cu o mare diferenta de…

- OMV Petrom, cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, analizeaza toate optiunile pentru valorificarea gazelor din perimetrul Neptun din Marea Neagra, luand in calcul inclusiv exportul. Negocierile sunt insa independente de partenerul sau de afaceri in acest proiect, gigantul american…

- Secretarul de stat pentru Afaceri Bilaterale Globale, Monica Dorina Gheorghita, a participat, la 13 februarie 2018, la reuniunea ministeriala a Coalitiei globale anti-ISIL/Daesh, desfasurata in Statul Kuweit. Evenimentul a inclus o sesiune de informare si doua sesiuni plenare, dedicate campaniei militare…