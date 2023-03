S-a decis! Plăcinta Dobrogeană este românească nu bulgărească Romania a caștigat ecunoaștere din partea Europei Indicatie Geografica Protejata (IGP) a produsului „Placinta Dobrogeana”, dupa aproape doi ani de „opozitie hotarata si sustinuta” din partea vecinilor bulgari. Așadar, potrivit hotararii menționate mai sus, Romania va primi recunoasterea europeana prin inregistrarea produsului „Placinta Dobrogeana IGP” si publicarea acestuia in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu toate drepturile, pe termen nelimitat. „Opozitia Bulgariei are la baza istoria comuna a regiunii Dobrogea, care a inclus si un teritoriu din Bulgaria, iar vecinii nostri au facut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

