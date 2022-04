S-a dat startul sezonului aprilie-octombrie 2022 de combatere a căderilor de grindină Sezonul de combatere a caderilor de grindina din acest an a inceput in 15 aprilie, cele sase Unitati operationale din cadrul Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor (SNACP) fiind pregatite pentru realizarea interventiilor active in atmosfera in scopul reducerii riscurilor de fenomene meteorologice periculoase, a anuntat, sambata, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). „In sezonul 2022 de combatere a caderilor de grindina, respectiv in perioada 15 aprilie-15 octombrie, Unitatile de Combatere a Caderilor de Grindina (UCCG) vor proteja o suprafata de cca.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

