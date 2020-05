S-a dat startul înscrierilor la Bursele ANIS 2020, pentru profesori Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii, ANIS, a lansat o noua ediție a programului de burse destinate integrarii de catre cadrele didactice a tehnologiilor emergente in programa universitara. Programul Bursele ANIS a fost lansat in anul 2018 la initiativa ANIS pentru a stimula eforturile cadrelor didactice – lectori și asistenți universitari – in introducerea in curricula universitara a celor mai noi tehnologii din industrie si unor tehnici de predare inovative. Programul se deruleaza la nivel national, cadrele didactice calificate beneficiind de cate o sponsorizare in valoare… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

