Un nou scandal la cel mai inalt nivel european este pe cale sa izbucneasca la Bruxelles. Acolo unde, ghinion, ”capul de afiș” este ținut tot de Romania… De aceasta data, prin chiar cateva nume grele ale vieții politice și diplomației de la noi. In frunte cu fostul premier Dacian Julien Cioloș și actualul ministru de […] The post S-A CUPLAT CU MINISTRUL de EXTERNE! first appeared on Ziarul National .