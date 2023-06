Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre aliații liderului cecen Ramzan Kadirov l-a criticat public joi pe cel mai proeminent mercenar al Rusiei, Evgheni Prigojin, prezentandu-l drept un blogger care țipa tot timpul despre probleme, relateaza Reuters. Raspunsul din partea luptatorilor Wagner nu a intarziat sa apara.

- In ultimele saptamani, fondatorul cartelului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, a inceput sa denunțe public conducerea militara a Rusiei mai des și mai furibund ca niciodata, relateaza Meduza.

- Regele Charles al III-lea si-a facut aparitia la balconul Palatului Buckingham impreuna cu sotia sa, regina Camilla, mostenitorul tronului, printul William, si alti membri de rang inalt ai familiei regale, dar printul Harry, fiul cel mic al regelui, a fost absent, informeaza Agerpres. CITESTE SI…

- Seful Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a multumit sambata liderului cecen Ramzan Kadirov, pentru oferta acestuia de a ocupa, incepand de miercuri, pozitiile detinute in prezent de luptatorii "wagneriti" in orasul ucrainean Bahmut si a dat asigurari ca negociaza deja cu reprezentantii trupelor cecene…

- Președintele francez incepe miercuri o vizita oficiala de trei zile in China. Inainte de a ajunge la Beijng, președintelui francez Emmanuel Macron a vorbit marți cu președintele american Joe Biden, potrivit unui comunicat furnizat de Palatului Elysee, relateaza CNN și The Guardian.Potrivit acestuia,…

- Asasinarea proeminentului blogger militar rus pro-razboi Vladlen Tatarski , al carui nume real era Maxim Fomin, ar putea dezvalui noi rupturi in cadrul Kremlinului și al cercului sau interior, a scris Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), cu sediul in SUA, in analiza sa zilnica, citata de The…