Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj de opinie realizat luna aceasta in Ucraina arata ca 91% dintre ucraineni sunt mulțumiți de activitatea președintelui Volodimir Zelenski, iar majoritatea (65%) si-ar dori ca acesta sa fie reales la conducerea tarii. Potrivit sondajului, care a fost realizat de grupul Rating, inainte de razboi,…

- Dintre toate cele 12 zodii ale horoscopului european, trei native prefera viața solitara decat sa aiba un partener de viața. Au ghinion in dragoste deoarece nu au incredere in oamenii din jurul lor și le este greu sa predea controlul și sa devina vulnerabile in fața cuiva. Top 5 zodii care nu au incredere…

- Echipa coordonata de dr. Horațiu Suciu, de la Institutul Inimii di Targu Mureș a facut minuni pentru un barbat de 54 de ani, a carui unica șansa la viața era transplantul, intr-un maraton pentru viața, posibil prin generozitatea unei familii cu suflet mare. Inima unui tanar de 39 de ani din București…

- Micutzu, pe numele sau real Cosmin Nedelcu, unul dintre cei mai de succes comedianti de la noi, a reusit performanta de a slabi 50 de kilograme. De la 170 de kg, comediantul a ajuns la 120, dupa ce a facut niste schimbari in alimentatie. Uite cum a slabit Micutzu 50 de kg! Cosmin Nedelcu, cunoscut de…

- Mama Oanei Zavoranu, Marioara Zavoranu, ar fi implinit astazi 72 de ani. Cu ocazia acestei zile speciale și totodata triste, vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața. Iata ce a postat bruneta pe rețelele personale de socializare, ea fiind activa foarte des in mediul online.

- Sonia Argint a divorțat in secret in urma cu doi ani, iar acum vedeta de la TVR și-a refacut viața. Prezentatoarea a marturisit ca exista cineva in viața ei și se gandește și la casatorie. Dupa 18 ani de relație, Sonia Argint și Horațiu Ionescu au decis sa divorțeze in pandemie. Prezentatoarea TV a…

- Viața lui Andrei Mihalcea a luat o intorsatura tot nașteptata dupa terminarea emisiunii Chef la Cuțite. Concurentul lui chef Sorin Bontea din sezonul 10 a slabit considerabil și are un nou job.

- Andreea Esca este una dintre cele mai indragite prezențe feminine din lumea televiziunii. De peste doua decenii pe micul ecran, vedeta a ajuns la inimile romanilor. Din acest motiv, mereu a existat o curiozitate aparte a tuturor legata de viața personala a acesteia. Pana de curand, jurnalista nu a vorbit…