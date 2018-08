Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul cu o gaura in picior de la o grenada a Jandarmeriei a fost externat, dar susține ca s-a infectat cu o bacterie foarte periculoasa in spital. Doru Oprea a parasit sambata Spitalul Municipal din București și a plecat acasa, la Timișoara. Acasa s-a simțit extrem de rau, iar la analize a reieșit…

- "Abuzurile nu ne sperie! Ne unesc! 100.000 de cetateni au ales sa fie liberi si s-au scuturat de frica, iesind, aseara, din nou, in strada. Si, sunt convins, suntem mult mai multi cei care suntem decisi sa luptam pana la capat pentru un viitor european al Romaniei. Liviu Dragnea, Codrin Stefanescu,…

- La Sibiu, oamenii s-au adunat de la ora 18:00 pe platoul din fata magazinului Dumbrava, iar dupa ora 19:30 au pornit in mars pe strazile orasului, scandand "Dragnea, nu uita, puscaria e a ta!”, ”Noi nu suntem o natie de hoti!”, ”PSD, ciuma rosie!” sau ”Hotii”.La aceasta ora, la protestul…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a comentat, din concediu, pe pagina sa de Facebook, protestele din București și din Timișoara de aseara. Președintele PNL Timiș a precizat ca nu a avut nicio emoție ca in orașul de pe Bega vor fi incidente in timpul mitingului, dar a intuit ca in capitala va fi “altfel”,…

- Ionel Arsene a fost scos de sub control judiciar de magistrații de la Curtea de Apel Bacau, astazi, 27 iunie. Decizia este definitiva și vine dupa șase tentative anterioare eșuate ale președintelui CJ Neamț. De astazi, deci, șeful Consiliului Județean Neamț are voie sa calatoreasca in afara țarii și…

- Jandarmeria Romana sustine, pe pagina de Facebook, ca dupa proteste au primit flori din partea manifestantilor pentru modul in care au intervenit. In replica, internautii au reactionat intr-un mod negativ, nemultumiti de faptul ca fortele de ordine i-ar fi bruscat. In acelasi timp, un expert consultat…

- AFTERHILLS, cel mai mare festival in aer liber din regiunea Moldovei, a ajuns la final. Cea de-a doua editie a evenimentului, #dreamers2018, a reunit cu mult peste 100.000 de festivalieri din tara si din intreaga lume. Cresterea s-a datorat in primul rand dublarii numarului de artisti de pe…