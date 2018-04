Stiri pe aceeasi tema

- Politistii spun ca dupa inscenarea accidentelor, persoanele implicate erau santajate. Membrii retelei ar fi platit anumiti oameni pentru ca acestia sa le puna la dispozitie autoturismele personale. Scopul era sa incaseze primele de asigurare. Prejudiciul firmelor de asigurare se ridica la 470 de…

- Capitanul nationalei de handbal feminin si componenta a campioanei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a fost amendata cu 500 de lei de catre Comisia de Disciplina a FRH, pentru ”comentarii jignitoare la adresa arbitrilor” cu ocazia partidei cu SCM Craiova, din etapa a XIX-a a Ligii Nationale.

- Potrivit Politiei Romane, la aceasta ora, politistii din Mehedinti fac opt perchezitii in Mehedinti si Dolj, precum si in Bucuresti, la persoane suepectate de infractiuni contra patrimoniului, urmand sa fie dusi la audieri zece suspecti. De asemenea, vor fi puse in aplicare doua mandate de aducere,…

- Politistii fac, luni dimineata, mai multe perchezitii in Capitala si in judetele Mehedinti si Dolj, fiind vizate zece persoane care incepand cu anul 2016 ar fi furat bani si bijuterii din mai multe locuinte, prin metoda ”imprietenire”, scrie news.ro.Potrivit Politiei Romane, la aceasta ora,…

- Polițiștii din Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, efectueaza peste 100 de percheziții domiciliare in București și in 16 județe, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse in ...

- Salariile nete ale angajatilor vor scadea in mai multe domenii de activitate, respectiv in sectorul de Sanatate, in Cultura, in Politie si in Justitie, potrivit liderilor de sindicat.Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru AGERPRES ca veniturile…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, crede ca se pune la cale un complot prin care CFR sa ia campionatul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. "Parerea mea ca nu intra Dinamo in play-off. Ei au patru meciuri prea grele. Eu nu-i vreau, ca n-ai incredere in ei. Daca i-ar bate…