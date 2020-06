Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a vrut sa afle cine este cel care a dat presei poza care l-a putea costa postul. Orban a avut aproximativ 40 de invitați la mega-petrecerea sa, iar acum a aflat cine este ”turnatorul”. Deși inițial s-a vehiculat numele lui Ionel Danca, apoi cel al lui Ben-Oni Ardelean, apoi cel al unui…

- Deputatul Ben Oni Ardelean a transmis, sambata, un mesaj pe grupul intern al partidului, in care da asigurari ca nu are nicio legatura cu aparitia in spatiul public a fotografiei in care premierul Ludovic Orban petrece, in biroul de la Palatul Victoria, alaturi de cativa ministri.Surse liberale precizasera,…

- Un numar de 152.000 de clienti ai sistemului financiar-bancar au beneficiat pana in prezent de prevederile Ordonantei 37 privind amanarea ratelor iar totalul creditelor cu rate amanate pana la 9 luni este de aproximativ 3,3 miliarde de lei, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. Premierul Ludovic…

- Florin Citu, ministrul Finantelor, a anuntat ca suma totala amanata de clientii bancilor, care au fost afectati de pandemia de coronavirus, se ridica la aproximativ 3,3 miliarde de lei."In acest moment, prin Ordonanta 37 au beneficiat 152.000 de clienti ai sistemului financiar-bancar insumand cam 3,3…

- Legea privind starea de alerta este, marti, pe ordinea de zi a Senatului, insa parlamentarii din Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari trebuie sa intocmeasca anterior raportul. Legea cuprinde unele masuri temporare si, dupa caz, graduale, pe care autoritatile le pot lua pentru…

- Cum va arata Romania din 15 mai, cand intra in stare de alerta. Purtarea maștii devine obligatorie, restaurantele și mall-urile raman inchise, programul angajaților va fi decalat Guvernul a aprobat in sedinta de luni un proiect de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei…

- Premierul Ludovic Orban a spus ca s-a ales ziua de 6 mai pentru a transmite ajutoare medicale in Republica Moldova pentru a celebra ziua cunoscuta ”Podul de Flori”, atunci cand, in 6 mai 1990, peste un milion de romani au trecut Prutul.”Pe 6 mai 1990, in urma cu 30 de ani, a avut loc trecerea…

- Aseara a fost sedinta de Guvern si s-au luat o serie de hotarari despre somajul tehnic, amanarea ratelor catre banci si in domeniul sanatatii. Si tot aseara a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de Urgenta privind reglementarea șomajului tehnic. Șeful Cancelariei Prim-Ministrului , Ionel Danca,…