Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier dintre microbuz scolar si un autoturism a avut loc, luni, la Draganesti, judetul Prahova. Primele informatii oferite de IGSU arata ca sunt implicate 19 persoane. A fost activat Planul rosu de interventie.

- Un microbuz scolar in care se aflau 16 elevi a fost implicat, luni, intr-un accident rutier in zona localitatii Draganesti din Prahova. Autoritatile au declanșat Planul rosu de interventie.

- Un microbuz școlar in care se aflau 19 elevi a fost implicat intr-un accident rutier, luni, pe raza localitații Draganești, județul Prahova. Autoritațile sunt in alerta și au trimis catre locul...

- Un accident rutier in care au fost implicate un microbuz școlar, in care se aflau 19 copii, și un autoturism a avut loc, luni dupa-amiaza in localitatea Draganești din județul Prahova. Potrivit ISU Prahova, accidentul rutier s-a produs pe raza localitații Draganești. UPDATE: De la ora 14. 30 s-a declanșat…

- Accident grav in județul Prahova, acolo unde un microbuz plin cu elevi a fost lovit de o alta mașina. Din primele informații, sunt 6 persoane ranite. A fost activat Planul roșu de intervenție.

- Un microbuz școlar in care se aflau 19 elevi a fost implicat intr-un accident rutier, luni, pe raza localitații Draganești, județul Prahova. Autoritațile sunt in alerta și au trimis catre locul accidentului mai multe autospeciale de prim ajutor. Accidentul rutier in care sunt implicate un…

- O informație de ultima ora indica faptul ca s-a decis declanșarea Planului Roșu de intervenție, dupa producerea unui accident rutier, in județul Prahova, in care a fost implicat un microbuz in care se aflau mai mulți copii. Din primele date, e vorba despre un accident ce a avut loc in zona localitații…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Prahova, pe raza localitatii Draganesti. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, in accident rutier au fost implicate un microbuz scolar si un autoturism.In microbuz se aflau 19 copii, din care 4 sunt raniti,…