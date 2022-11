Ryanair va deveni singura mare companie low-cost din Europa Compania aeriana irlandeza Ryanair a prognozat luni ca va deveni singurul mare transportator low-cost din Europa iar directorul sau general Michael O’Leary a sustinut ca extinderea decalajului in materie de costuri va face din rivalii easyJet si Wizz tinte pentru o eventuala preluare, transmite Reuters, citata de Agerpres. „In mod inevitabil, Europa se indreapta spre […] The post Ryanair va deveni singura mare companie low-cost din Europa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

