Ryanair a raportat pierderi trimestriale şi a avertizat că mediul de afaceri este în continuare dificil In intervalul similar al anului trecut, Ryanair a raportat pierderi de 185 de milioane de euro. “Covid-19 continua sa provoace haos in afacerile noastre,” a afirmat directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, intr-un comunicat. In acelasi timp, costurile operationale au crescut, inrautatind bilantul companiei. In anul incheiat in iunie, costurile au urcat cu 116%, alimentate de costurile mai mari ale carburantului si taxele de aeroport si ale rutelor. Cu toate acestea, O’Leary se asteapta ca traficul aerian sa se intensifice in urmatoarele saptamani, de la peste 5 milioane de pasageri in iunie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

