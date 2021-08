Stiri pe aceeasi tema

- Ryan Reynolds, cunoscut pentru rolul de supererou din pelicula "Deadpool", interpreteaza un personaj secundar dintr-un joc video in cel mai recent film al sau, "Free Guy", care va avea premiera pe 13 august, relateaza EFE. "Free Guy" este pariul pentru aceasta vara al 20th Century Studios…

- Scarlett Johansson a dat in judecata grupul Disney pentru decizia de a lansa filmul „Black Widow/ Vaduva Neagra” atat pe marile ecrane, cat și pe platforma de streaming Disney+, in aceeași zi. Actrița susține ca astfel au fost incalcați termenii contractului. Scarlett Johansson a intentat, joi, un…

- Doar in primele trei zile de la lansarea in cinematografele romanesti, filmul “Black Widow” (Vaduva neagra) a obtinut incasari de peste 916.000 de lei, potrivit datelor centralizate de cinemagia.ro. Pelicula este urmata in topul incasarilor de ”Fast & Furious 9”, regizat de Justin Lin, care a generat…

- Cea mai recenta productie a studiourilor Marvel, ''Black Widow'', a debutat pe primul loc in box-office-ul american realizind incasari de 80 de milioane de dolari de vineri pina duminica, un record de la debutul pandemiei, potrivit datelor provizorii publicate duminica de o companie specializata. Pelicula,…

- Dupa primul weekend, “Suflet / Soul”, premiat cu Oscar pentru „Cel mai bun film de animație”, este pe primul loc in box office-ul romanesc, cu incasari de peste 299.000 RON. Cifrele i-au adus filmului statutul de cea mai buna lansare in Romania. Pelicula “Suflet/ Soul” a avut premiera in cinematografele…