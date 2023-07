Ruta cea mai periculoasă și mai folosită de migranți pentru a ajunge în Europa De la inceputul anului, peste 1.300 de persoane și-au pierdut viața sau au disparut in Mediterana in tentativa lor de a ajunge in Europa, transmite Euronews. Și sunt numai cazurile cunoscute. Deoarece numarul real al deceselor este mult mai mare și continua sa creasca. Cu toate riscurile, de la inceputul anului, peste 75.000 de persoane au reușit sa traverseze Mediterana. Italia, Spania și Grecia sunt primele trei țari spre care se indreapta migranții. Recent, in luna iunie, Consiliul UE a ajuns la un acord asupra unui nou pact privind migrația și azilul. In prezent, este din ce in ce mai dificil… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

