- Potrivit sursei citate, comandamentul Flotei ruse a Marii Negre și-a mutat aproape sigur submarinele din clasa KILO din portul lor de baza, Sevastopol (Crimeea), in Novorossiysk din Krasnodar Krai, in sudul Rusiei, relateaza HotNews.ro.Reprezentanții ministerului susțin ca este foarte probabil ca acest…

- Marina rusa și-a mutat submarinele din clasa KILO din Sevastopol, cel mai probabil din cauza ca ucrainenii au aratat ca au capacitatea de a efectua lovituri in Crimeea, afirma ministerul britanic al apararii in evaluarea de marți dimineața. Ce spun serviciile secrete militare britanice: Comandamentul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si a intregii Europe libere a inceput cu Crimeea si trebuie sa se incheie cu eliberarea Crimeei. El a ararat ca prezenta ocupantilor rusi in peninsula este o amenintare pentru intreaga Europa si pentru stabilitatea…

- Serviciile de informatii militare britanice au anuntat marti ca un atac asupra cartierului general de la Sevastopol al Flotei ruse din Marea Neagra este cel mai recent element din seria de obstacole intampinate de Rusia in razboiul declansat cu peste cinci luni in urma in Ucraina, transmite DPA, potrivit…

- Forțele ruse au lovit, marți dimineața, infrastructura portuara din regiunea Nikolaev. Anunțul a fost facut de primarul orașului Nikolaev, Oleksandr Senkevici. „O lovitura de proporții cu rachete a fost lansata asupra sudului Ucrainei din directia Marii Negre, fiind utilizate si avioane”, a declarat…

- Ministrul ucrainean al Apararii ii invita pe producatorii de armament sa-și testeze noile produse in razboiul impotriva rușilor. „Acum, Ucraina este, de fapt, un poligon de testare. Multe arme sunt testate in condiții reale de lupta impotriva armatei ruse. Rușii au sisteme de razboi electronic și comunicații,…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, le-a ordonat generalilor sa acorde prioritate distrugerii rachetelor cu raza lunga de actiune si a armelor de artilerie ale Ucrainei, dupa ce armele furnizate de Occident au fost folosite pentru a lovi liniile de aprovizionare ruse. De asemenea, Rusia se teme…

- Ministerul rus al Apararii acuza Statele Unite ca ar fi inmulțit capușe in sud-estul Ucrainei cu scopul de a crește numarul de imbolnaviri cu Boala Lyme a rușilor din zona de granița, scrie presa rusa, citata de Digi 24. Intr-o conferința de presa susținuta joi, șeful trupelor pentru protecția radiologica,…