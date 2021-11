Rușii imunizați cu seruri locale nu vor putea intra în SUA Incepand de luni, 8 noiembrie, intra in vigoare noile reguli de admitere a calatorilor in SUA, conform carora strainii care sosesc in țara vor trebui sa prezinte un certificat de vaccinare cu unul dintre cele șase vaccinuri aprobate in SUA sau Europa. Sputnik, precum și alte doua vaccinuri dezvoltate in Rusia, nu sunt autorizate de autoritațile de reglementare americane și de Asociația Mondiala a Sanatații, transmite realitatea.md. Conform noilor reguli, incepand de luni, toți strainii care calatoresc in Statele Unite cu vize de nonimigrant vor trebui sa prezinte un certificat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

