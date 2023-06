Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si-a extins in continuare instalatiile defensive in teritoriile ocupate din Ucraina, arata serviciile britanice de informatii, conform raportului cotidian prezentat miercuri de Ministerul Apararii de la Londra.

- Republica Moldova a achiziționat un sistem modern de monitorizare a spațiului aerian, iar militarii Armatei Naționale vor incepe curind instruirile. Ministrul nu a vorbit despre prețul achiziției și nu a oferit alte detaliile tehnice, dar a promis ca Ministerul Apararii va veni in curind cu detalii.…

- Avioanele NATO investigheaza zboruri rusesti neidentificate deasupra Marii Baltice, potrivit oficialitatilor militare lituaniene, transmite Agerpres. Un total de 15 zboruri au fost efectuate pentru investigarea unor eventuale amenințari de saptamana trecuta, ceea ce reprezinta cel mai mare numar dintr-o…

- Avioane britanice si suedeze au interceptat doua aeronave rusesti care s-au apropiat joi seara de spatiul aerian al NATO si suedez. Anuntul a fost facut de Fortele aeriene regale (RAF) britanice, transmite vineri dpa, citata de Agerpres. Aeronavele suedeze Gripen si britanice Typhoon au interceptat…

- "Cea mai recenta misiune de interceptare pentru Carpathian Vipers Cea mai recenta misiune de interceptare pentru Carpathian Vipers a avut loc in data de 30 mai, cand avioanele F-16 au fost alertate de catre Centrul de operații aeriene NATO din Uedem, Germania. O aeronava militara de transport, aparținand…

- Imaginile publicate pe rețelele sociale par sa arate avioane rusești Su-34 Fullback aruncand bombe de la joasa altitudine in interiorul Federației Ruse, la granița cu Ucraina. Avioanele rusești se pare ca atacau partizanii anti-Kremlin care au intrat pe teritoriul Rusiei, in regiunea Belgorod, la inceputul…

- Piloții militari romani au inregistrat, vineri, prima misiune de interceptare cu avioanele de vanatoare F-16 in Țarile Baltice, doua avioane rusești care au fost escortate in afara spațiului aerian NATO.