Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii rusi au aprobat cu larga majoritate reforma constitutionala supusa referendumului, permitandu-i astfel presedintelui Vladimir Putin sa candideze pentru inca doua mandate si sa ramana sef al statului pana in 2036, transmite Reuters. Rezultatele partiale au fost anuntate miercuri, cu cinci ore…

- Cetatenii rusi au aprobat cu larga majoritate reforma constitutionala supusa referendumului, permitandu-i astfel presedintelui Vladimir Putin sa candideze pentru inca doua mandate si sa ramana sef al statului pana in 2036, transmite Reuters.Rezultatele partiale au fost anuntate miercuri, cu…

- In timp ce referendumul pentru modificarea Constituției din Rusia se desfașoara in ritm alert și pe parcursul a mai multor zile, in regiuni ies la iveala cazuri care dovedesc ca entuziasmul popular nu este atat de intens pe cat incearca sa il arate propaganda de stat.

- Este in desfasurare referendumul privind modificarea Constitutiei, care i-ar putea permite lui Vladimir Putin sa candideze pentru inca doua mandate de presedinte, In orasul Vladivostok, un activist a surprins o sectie de votare care era amplasata in portbagajul unei mașini parcate in curtea unui bloc…

- In Rusia incepe astazi referendumul pentru modificarea Constituției din 1993, care ii permite presedintelui Vladimir Putin sa ramana sef al statului inca 16 ani, transmite Reuters. Sunt...

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni desfasurarea la data de 1 iulie a unui referendum de adoptare a reformei constitutionale prin care ar obtine dreptul de a efectua doua mandate suplimentare incepand din 2024. ''Vom organiza votul national rus asupra adoptarii revizuirii Constitutiei la…

- Anunț al autoritaților din Rusia, dupa ce vanzarile de votca au explodat, din cauza ca mulți oameni sunt convinși ca bautura ucide toti microbii, deci si coronavirusul.Guvernul de la Moscova avertizeaza ca bautura nationala a Rusiei ingreuneaza lupta impotriva COVID-19, relateaza vineri agentia…